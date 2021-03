『D4DJ』発のユニット「Happy Around!」によるライブ「Happy Around! 2nd LIVE みんなにハピやね♪」が、2021年3月14日にZepp Osaka Baysideにて開催された。出演者は、「Happy Around!」のメンバー(愛本りんく役の西尾夕香、明石真秀役の各務華梨、大鳴門むに役の三村遙佳、渡月 麗役の志崎樺音)。昼の部はゲストとして「Merm4id」日高さおり役の葉月ひまり、夜の部はシークレットゲストとして海原ミチル役の小岩井ことりも登場した。

「Happy Around! 2nd LIVE みんなにハピやね♪」

「Happy Around!」は、コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて2回延期された「Happy Around! 1st LIVE みんなにハピあれ♪」を2020年12月に実施。「1st LIVE」は「個性」や「Happy Around!」らしさが詰まった有観客ライブとなり、大いに盛り上がった。その約3か月後に行われた「2nd LIVE」。今回は、ライブ中にメンバーが言葉にしていたように、「Happy Around!」の物語を意識したセットリストになっていたのが特徴的であった。

例えば、本ライブの開幕曲となった「気分上々↑↑」。最初に舞台に立っていたのは西尾と各務のふたりだけだったが、これはりんくと真秀の出会いから始まったTVアニメ『D4DJ First Mix』のストーリーを彷彿とさせるものであった。その後、曲中で加わる三村、続く「Make My Style」で志崎も一緒になって「Happy Around!」となり、笑顔が咲き誇る。この演出がアニメの軌跡そのものであると感じられた。

また、中盤では、真秀が「Happy Around!」のメンバーへの想いを込めた「Happy Around Days」に続けて、麗がメインボーカルを務める「Brand New World」、紆余曲折を経てりんくとむにがラップパートのリリックを書いた「HONEST-happy a word-」を披露。この流れからは、楽曲を通じて真秀の想いを受けた各メンバーそれぞれが、「Happy Around!」への想いを言葉にしているようにも感じられた。

そんな物語や関係性を感じられるセットリストのアクセントになっていたのが、ゲストによるDJ TIME。昼の部ではさおりと真秀、夜の部ではミチルとりんくがセッションする。それぞれの持ち味を活かした笑顔溢れる時間は、フロアを大いに沸かせた。

その他、印象的だったのは、昼夜の部で雰囲気が少し異なっていたこと。昼の部は初の大阪公演であることや「Animelo Summer Live 2020-21 -COLORS-」に出演することをサプライズで発表することが控えていたからか、キッチリとしたライブ進行を心掛けているようであった。一方の夜の部は、関西らしさを取り入れたサンプラーを軽快に鳴らしたり、MCでもリラックスしながらとりとめのないトークを展開したりと、終始「Happy Around!」らしさを発揮。DJ TIME以外が昼夜同じセットリストで構成されていたからこそ、そういった違いを発見することもできた。

「1st LIVE」「2nd LIVE」で確かにその存在感を示してきた「Happy Around!」。2021年5月29日には、6ユニット総出演に加えゲストとして小岩井ことり・小宮有紗・Raychell・梅村妃奈子が出演する初の大型野外ライブ「D4DJ D4 FES. -Be Happy- REMIX」も控えている。進化を続ける彼女たちは、どんなパフォーマンスを魅せてくれるだろうか。少なくとも、富士急ハイランド・コニファーフォレストのフロアを多いに沸かせることは、間違いないだろう。なお、本ライブの模様は、3月21日23時59分までアーカイブ配信されている。

●Happy Around! 2nd LIVE みんなにハピやね♪セットリスト



01.気分上々↑↑/カバー

02.Make My Style/オリジナル

03.君にハピあれ♪/オリジナル

04.ぎぶみーAwesome!!!!/オリジナル

05.Help me, ERINNNNNN!!/カバー・初披露

-DJ TIME

06.Happy Around Days/オリジナル

07.Brand New World/オリジナル・初披露

08.HONEST-happy a word-/オリジナル

09.Happy Music♪/オリジナル

10.ぐるぐるDJ TURN!!/オリジナル

-DJ TIME

11.SHUFFLE HEART BEAT/オリジナル

12.Dig Delight!/オリジナル⇒ぷっちみくパーチナィ!/オリジナル・初披露

13.めざせポケモンマスター/カバー・初披露

14.H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!/カバー・初披露

15.DAYS/カバー⇒恋愛レボリューション/カバー

16.行くぜっ!怪盗少女/カバー

17.Direct Drive!/オリジナル

18.Dig Delight!/オリジナル

※昼の部のDJ TIMEには「Merm4id」日高さおり役の葉月ひまり、夜の部はシークレットゲストとして海原ミチル役の小岩井ことりが出演

(C)bushiroad All Rights Reserved.