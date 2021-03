<応募〆:4/20>

映画『ラーヤと龍の王国』 (公開中)のオリジナルノートを、5名様にプレゼントします。

映画『ラーヤと龍の王国』情報

魔物のせいで父を失い、たった一人で生きてきた孤独なヒロイン・ラーヤ。彼女が住むのは本作の舞台である、龍の王国・クマンドラ。かつては聖なる龍たちに守られ、龍と人とが共存する平和な王国だったが、突如現れた邪悪な魔物ドルーンとの戦いによってすべての龍たちが犠牲となり、姿を消したのだった。残された人々は信じあう心を失い、王国は分断されてしまう。

聖なる龍の力が宿るという<龍の石>の守護者一族の娘であるラーヤは、バラバラになった世界を再び一つにしようと、伝説の“最後の龍”シスーを探す旅に出る。だが、ようやく見つけ出したシスーは他人を信じ過すぎてしまう性格で、しかも、肝心の魔法の力を失っていた。シスーの力を蘇らせようと旅を続ける王国の“最後の希望”ラーヤは、次第に魔法よりも大切なものに気づかされていく。果たしてラーヤは、再び世界を取り戻すことができるのか――。

応募要項

■応募期間:2021年4月20日23:59まで

■当選人数:5名様



応募方法

1.マイナビニュースエンタメch公式Twitterをフォロー

2.応募ツイートをリツイート

当選者には応募締め切り後、マイナビニュースエンタメch公式Twitterからダイレクトメッセージにて、送付先情報(送付先住所、受取人氏名、電話番号)を伺います。 ※ダイレクトメッセージ送信後48時間以内にご連絡のない場合や、フォローを外された場合(その場合ダイレクトメッセージを送付できません)は当選を無効とさせていただきます。

キャンペーン規約

・発送は日本国内に限らせていただきます。

・抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。

・第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。

・商品の不具合、破損に関する責任は一切負いかねます。

個人情報取扱いについてのご注意

応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼント抽選の対象となりません。

(1)個人情報取扱いについて:マイナビでは個人情報保護マネジメントシステムを構築し、正しい個人情報の取扱および安全管理につきましてできるだけの体制を整え、日々改善に努めています。当社が運営するマイナビニュースにおいて、読者の皆様からお預かりする個人情報は、プレゼントの発送などに利用いたします。

(2)開示等、個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ:株式会社 マイナビ ニュースメディア事業部 編集部 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル news-reader@mynavi.jp

(3)個人情報保護管理者:株式会社 マイナビ株式会社 ニュースメディア事業部 事業推進部長 news-personal_data@mynavi.jp

(C)2021 Disney. All Rights Reserved. (C)2021 Disney and its related entities