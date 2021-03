『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』より「グラフィックGrandタオル2000」の予約受付をスタートした。

「グラフィックGrandタオル2000」は約2mの超特大タオル。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』のゲーム内カードイラストを大きくデザインしている。顔や体についた水分や汗をふき取ったり、肌寒い日にブランケット代わりにつかったり、ポスター代わりに観賞用にしたりとさまざまな用途で楽しむことができるとのこと。

今回の絵柄はゲーム内に登場する、凛明館女学校・フロンティア芸術学校・シークフェルト音楽学院が登場。ラインナップは全15種類、各11,000円(税込)。ゲーマーズオンラインショップ内「グラフィックGrandタオル2000 SHOP」での完全受注生産で、予約期間は4月11日までとなっている。

(C)Project Revue Starlight (C) 2021 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.