佐藤健主演の映画『るろうに剣心 最終章 The Final』(2021年4月23日公開)の本予告映像が10日、公開された。

映画『るろうに剣心 最終章 The Final』

和月伸宏の同名コミックを実写化した同シリーズは、『るろうに剣心』(12年)、『るろうに剣心 京都大火編』『るろうに剣心 伝説の最期編』(14年)と3作合わせて累計興行収入125億円以上、観客動員数は980万人を突破した大ヒット作。幕末に人斬り抜刀斎として恐れられた剣心(佐藤)が、不殺(ころさず)を貫きながら仲間と平和のために戦う姿を描く。「最終章」は、原作では最後のエピソードとなる「人誅篇」をベースに縁(新田真剣佑)との究極のクライマックスが描かれる「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに"十字傷の謎"に迫る「The Beginning」の2部作となる。

今回公開されたのは、「The Final」の本予告編。東京の町が何者かに襲われる中、剣心の前に現れたのは、頬に刻まれた十字傷の謎を知る男・雪代縁で、剣心が関わる全て、そして剣心が作り上げた新時代を破壊することを目的にしていた。首謀者を知った剣心は、大切な仲間たちにこれまで語ることのなかった過去について打ち明け、「自らの手で妻を斬殺した」という衝撃の告白に、神谷道場の仲間たちは言葉を失ってしまう。そして「さぁ、人誅の時間だ」という縁の言葉とともに始まった江戸の町への総攻撃は、数々の敵と対峙し乗り越えてきた剣心にとっても、壮絶な戦いの始まりだった。

本予告編では、『るろうに剣心』シリーズすべての主題歌を担当してきたONE OK ROCKが、シリーズ集大成として『るろうに剣心 最終章 The Final』のために描き下ろした新曲「Renegades」も流れる。ボーカルのTakaは今作に関して「ONE OK ROCKは映画『るろうに剣心』と共に歩んで来ました。そして、今回も全力で主題歌を書き下ろさせていただきました。この映画が日本の映画界に生き続けると同時に、我々ONE OK ROCKも更なる進化を目指して突き進んでいきたいと思います。主題歌"Renegades"と共に、『るろうに剣心 最終章 The Final』を、どうぞお楽しみください!」と、コメントを寄せた。

予告編に関して、大友監督は「宣伝チームと何度もやり取りを重ねながら、本編と同じ熱量を注ぎ、徹底的にこだわって作りあげた『作品』です。いよいよ我々の映画を観客の皆さんにお届けできる!! そんな喜びと興奮を、たっぷり詰め込みました」と語る。主演の佐藤もクランクイン前のアクション練習などの準備期間を含め、1年以上本作と向き合い、再び緋村剣心を演じ切ることを追求した。

さらに、10年間のファンへの感謝を込めて24日夜にオンラインイベント「るろうに剣心 GLOBAL FAN SESSION(グローバル・ファン・セッション)」の開催が決定。佐藤ら出演キャスト&スタッフの「るろうに剣心」チームが勢ぞろいし、様々な企画の実施を予定している。当日の模様はYouTube、Twitter、Instagram、LINEの各プラットフォームにてLIVE配信され、オフィシャルサイトでは、国内外のファンから、“るろ剣愛”溢れる熱いコメント動画も募集。抽選で50名を、ZOOMでイベントへ招待し、応募者全員のニックネームもイベントで紹介する。登壇ゲストは佐藤健、武井咲、新田真剣佑、青木崇高、土屋太鳳、有村架純、高橋一生、江口洋介、大友啓史監督を予定している。