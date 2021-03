アイドルグループ・Sexy Zoneの10周年記念アルバム『SZ10TH(エスズィーテンス)』が、自己最高となる初週売上18.6万枚で、「オリコン週間アルバムランキング」初登場1位を獲得した(オリコン調べ・集計期間3月1日~7日)。

2012年11月に発売した1stアルバム『one Sexy Zone』(2012年11月発売)から9作連続、通算9作目の1位となり、「1stからのアルバム連続1位獲得作品数」を歴代5位から、Hey! Say! JUMPと並ぶ4位タイとした。

デビュー曲「Sexy Zone」から最新曲「NOT FOUND」まで、収録しているシングル23曲(内4曲が両A面)すべてが「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得している同作。シングル曲以外に、ファンへの感謝の気持ちとこれからをテーマに、メンバー自らが作詞したミドルテンポなナンバー「Change the world」と、メンバーが選曲した全編英語詞のリード曲「RIGHT NEXT TO YOU」といった新曲2曲も収録。

Sexy Zoneは、2月10日に発売したライブDVD&BD『Sexy Zone POP×STEP!? TOUR 2020』でも、自己最高初週売上を更新している。