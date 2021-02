アイドルグループ・Sexy Zoneの10周年記念アルバム『SZ10TH(エスズィーテンス)』(3月3日発売)のリード曲「RIGHT NEXT TO YOU」のDance Practice Videoが22日、Johnny's official YouTubeチャンネルで公開された。

Sexy Zone『SZ10TH』

メンバーが話し合いを重ねてリード曲に選んだ同曲は、全編英語詞のダンスナンバーで、グループの新たな可能性が詰まった楽曲に仕上がった。

17日に公開されたMusic Videoは、ソリッドでフロアライクなダンストラックと、繊細かつダイナミックなダンス、それらを表現する映像の世界観が話題を呼び、YouTubeの急上昇ランキング1位を獲得。自己最速ペースで200万再生を記録し、現在も再生数を伸ばし続けている。

その反響を受けて公開されたSexy Zone初の「Dance Practice Video」では、メンバーの大胆で緻密な動きや、一糸乱れぬシンクロダンスをフルバージョンで視聴できる。