公開が延期されていた『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開日が、2021年3月8日(月)に決定した。

さらに、3月8日(月)の公開初日より、全国合計300万名へ総作画監督・錦織敦史による「式波・アスカ・ラングレー」描き下ろしイラストチラシ(B6サイズ/二つ折り)が配布される。

また、3月8日(月)から、すでに発表されたいたIMAX版に加えて、MX4D、4DXも同時公開となる。対応劇場は3月1日(月)正午より劇場リストに掲載される。

そして、期間限定上映されていた『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.』内での上映、ならびに一部地上波放送のみにて放映された『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『Q :3.333』版予告・改2が、カラー公式YouTubeチャンネルにて公開されているので、あわせてチェックしておきたい。

●『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『Q :3.333』版予告・改2【公式】

●『シン・エヴァンゲリオン劇場版』本予告・改2【公式】

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、2021年3月8日(月)より全国公開。各詳細は公式サイトにて。

(C)カラー