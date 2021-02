現在公開中の映画『銀魂 THE FINAL』より、ツッコミが止まらない本編映像が新たに公開された。

新たに公開された本編映像は、銀時と、ライバルでもあり盟友の高杉、そしてかつての師匠・松陽の別人格である虚(うつろ)との最後の戦いを終えた後のシーン。激しい戦いで満身創痍の仲間たちとともにかぶき町に帰ってきた万事屋には、いつもの日常も戻ってきていた。

そこで、銀さん、新八、神楽は、機能停止して眠りについてしまったからくり家政婦のたまに向けて、メッセージを送ることに。スナックお登勢にてメッセージの収録を試みるものの、ナレーションを担当した銀さんはまさかの「みんな死にました」とエンディングを偽装!?神楽も、たまに伝えたいメッセージがあると言ってナレーションをするものの、その内容は「卵焼きがおいしかったです」。さらには突如「英霊志士オバZ」と名乗る正体不明の人物も机から登場し、もはや新八のツッコミも追いつかなくなりそうな展開が次々と繰り広げられる爆笑のシーンとなっている。

●これが万事屋の日常!「銀魂 THE FINAL」本編映像 大ヒット公開中!

さらに、本作では万事屋と真選組キャストが登場する副音声上映も実施中。副音声上映でもこのシーンは爆笑のトークが炸裂している。副音声上映は、スマートフォン専用アプリ「HELLO! MOVIE」をダウンロードすることで、全国の上映劇場にて、どの上映回でも楽しむことができる。

また、2月12日(金)に前編が配信された「緊急特番!徹底解剖『銀魂 THE FINAL』スペシャル」の後編が、2月19日(金)21時よりYouTube「銀魂」チャンネルにてプレミア配信。前編では、『銀魂 THE FINAL』の宮脇監督をはじめとした制作スタッフから、制作現場の裏話が語られ、「週刊少年ジャンプ」大西恒平メディア担当編集長からは<炭治郎&柱イラストカード>執筆時の空知先生の様子などが語られた。そして、これまで謎だった銀さんの年齢が27歳(※『銀魂 THE FINAL』時点では29歳)と判明するなど大きな話題に。

19日にプレミア配信される後編では、坂田銀時役の杉田智和、志村新八役の阪口大助、神楽役の釘宮理恵らお馴染みの万事屋キャスト3人に、『銀魂 THE FINAL』プロデューサー前川貴史(バンダイナムコピクチャーズ)が突撃。事前に募集されたファンからの質問を3人にぶつける。そのほか、前編では収まりきらなかった、アニメ制作スタッフによる制作現場の裏話もまだまだ公開される予定となっている。

映画『銀魂 THE FINAL』は現在公開中。各詳細は公式サイトにて。

(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会