ブシロードの新作TVアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』の制作発表会が2月9日、東京・明治座にて開催された。出演は雪村咲羽役・三森すずこ、月城真琴役・蒼井翔太、花風エレーナ役・Raychell、中村浅陽役・伊藤彩沙、葛原仁役・小林親弘、BAKKEN RECORD・大松裕プロデューサー、ブシロード・木谷高明氏。

時は、明治64年。舞台は、徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている、もう一つの日本。国家は、独自のエネルギー源、”龍脈”を整備し、江戸時代と科学が混ざり合う、独特な発展を遂げた。しかし、そんな華やかな都市の裏で、革命の炎をくすぶらせ、政権打倒を目論む、反体制派組織クチナワが、うごめく。その駆除を任された、徳川政府の闇組織、「鵺」。幼い頃、家族を殺された雪村咲羽は、「鵺」の処刑人となり、その仇、蛇埜目を探し続けていた。

本作は4月より日本テレビ、BS日テレにて放送・配信。Huluでは各話一週間先行配信を予定している。本作に対し、木谷氏は、「歴史のなかにはいくつかの代表的な、こうなっていたらというifがある。この作品はうまく掴みのところで、ifを実現しているので引き込まれる」とコメントし、三森も「歴史が苦手な私でも。ファンタジーとして、別の世界として、ワクワクしました」と本作に対しての期待を寄せた。

それぞれが演じている役柄を尋ねられると「難しいというところしかない。毎話自問自答しながら。魂を削って演じています」(三森)、「第一印象としては、色っぽさ、艶がある女性。娼婦の一面もあるので、どう演じていけばいいかなって。キャストのみなさまにアドバイスを受けながら演じていきました」(Raychell)、「3人とは違った立ち位置です。イノセントな存在です」(伊藤)、「あんまり話すとネタバレになりますが闇深いキャラクターです。そして、出し惜しみがない作品です。驚きの連続。一所懸命作っていますので、放送をお楽しみください」(小林)とキャラクターについてコメント。

また、蒼井は「月城真琴は男装の麗人。女形とか演じさせていただくことがあるので、逆パターンかみたいな(笑)。気持ちがわかるかなと、勝手ながら使命を感じています。観てや~」と呼びかけた。

そして、『擾乱』というタイトルについては、「まず漢字二文字が良かった。そして当時流行った本から格好いいなと擾乱を取りました。『読めないから変えろ』と言われましたが、絶対変えたくなかった。変えようとするフリを続けていたら、なし崩し的にこのタイトルになりました(笑)」と大松プロデューサーが語った。

続けて、本作の内容について、「日本テレビから挑戦的な作品をやろうというオーダーがありました」とし、今回はとにかくドラマをやろう、濃い物語をスピード感を上げてやろうと思いました。濃厚なドラマを楽しんでもらいたい。そして、一風変わった舞台設定を用意しているので、ビジュアルも楽しんでもらいたい。また、キャラクターはアニメとしては弱いんじゃないかと思ったんですが、演じてもらって、『全然大丈夫、強いな』と実感しました。全方位的に、すべての要素で楽しめる作品になっていると思います」と太鼓判を押した。

木谷氏も、「この作品は、なるべく中に入らないように。ファン目線で観たいなっています。キャラが立っているので、生き様を見るアニメになるんじゃないかなと思います。いよいよHuluに入るときがきたなと(笑)」と笑いを誘った。

さらにキャスト陣から制作陣への質問コーナーでは、三森からなぜ「鵺」という組織名に決まったのかという問いが飛んだ。「鵺」は、日本の妖怪の名前。大松プロデューサーは「『鵺』は字として見ると、夜にうごめているイメージ。処刑人たちは反体制で、闇の、表には出ない妖怪みたいな組織をイメージしたためです」と説明した。

なお、今後の展開としてOP「EXIST」、ED「Embrace of light」はRaychellがベース&ボーカルを務めるRAISE A SUILENが担当することが発表。どちらも『擾乱』のために書き下ろされており、Raychellは「和のサウンドになっていて、これまでのRAISE A SUILENにはない楽曲になっています。世界観とマッチしていて、ぜひフルで聴いてほしい」と語る。

そのほか、サントラの発売、コミカライズの発表。そして缶バッジ、マグカップ、キャラファイングラフ、キャラアクリルフィギュア、フェイスタオルなどのグッズ発売、3月27日、科学技術館サイエンスホールにて1~4話の先行上映&トークショーイベント開催、2021年秋に明治座での舞台化決定など、数多くの展開が発表された。最後に、制作発表会開催記念Twitterキャンペーンの開催が実施。キャスト5名のサイン入り色紙が抽選で3名にプレゼントされるとのこと。詳細は公式Twitterにて。

