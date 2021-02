歌手・大塚愛の楽曲「さくらんぼ」が3日から1カ月間の期間限定で、auスマートパスプレミアム会員に無料プレゼントされる。

「さくらんぼ」は、 2003年に発売された大塚の2ndシングルで、TikTokでは35万件以上の動画投稿が確認されるなど、国民的POPソングとして時代を超えて愛され続ける名曲だ。同曲でブレイクした大塚は翌年末に日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞し、NHK『紅白歌合戦』にも初出場。以降も多くのヒット作を生み出してきた。

今回は、大塚が3日にリリースするリメイクアルバム『犬塚 愛 One on One Collaboration』、LIVE商品『LOVE IS BORN 17th Anniversary 2020』を記念してのプレゼント企画。このどちらにも「さくらんぼ」が収録されている。