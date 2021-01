2021年5月発売予定「S.H.MonsterArts KONG from Movie 『GODZILLA VS. KONG』(2021)(仮)」(6,600円/税込)

『GODZILLA VS. KONG』(原題)に登場する「コング(2021)」がS.H.MonsterArtsに登場。「S.H.MonsterArts KONG from Movie 『GODZILLA VS. KONG』(2021)(仮)」(6,600円/税込)として、2021年5月に発売される。

「S.H.MonsterArts KONG from Movie 『GODZILLA VS. KONG』(2021)(仮)」は、映画のデータ資料を基に動物造形家の竹内しんぜん氏による造形・彩色にて立体化。骨格から造形を作り始め、筋肉、毛を足していき、よりリアルで劇中に近い造形を実現している。歴代S.H.MonsterArtsの可動機構を生み出してきた細川満彦氏の手により、プロポーションを崩すことのない可動が実現。斧の武器パーツが付属する。

(C)2021 Legendary. All Rights Reserved. TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary