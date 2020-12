ダンスロックバンドのDISH//が30日、東京・新国立劇場より生放送されている年末恒例の『第62回輝く! 日本レコード大賞』(TBS 17:30~22:00)に出演。「優秀作品賞」を受賞した「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」を披露した。

結成10年目の突入したDISH//が、『レコード大賞』の優秀作品賞を初受賞。北村匠海は「10年前、14歳だった僕たちが10年後、まさか『レコード大賞』のこのステージに来られると思っていなかったので、感慨深い気持ちと、スタッフさんや周りの方に感謝するばっかりです」と語った。

なお、大賞候補となる「優秀作品賞」には、三浦大知の「I'm Here」、純烈の「愛をください~Don't you cry~」、Little Glee Monsterの「足跡」、瑛人の「香水」、乃木坂46の「世界中の隣人よ」、DISH//の「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」、AKB48の「離れていても」、氷川きよしの「母」、DA PUMPの「Fantasista~ファンタジスタ~」、LiSAの「炎」の10曲が選出されている。

今年の『レコード大賞』は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客で開催。番組の司会は、9年連続の安住紳一郎TBSアナウンサーと初挑戦の女優の吉岡里帆が務めている。

