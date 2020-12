ガールズグループ・NiziUが29日、大みそかの『第71回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:30~23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに登場。体調不良で休養し、今月20日に活動再開が発表されたMIIHIも参加した。

NiziU

NiziUは12月2日に1stシングル「Step and a step」でデビュー。6月30日に配信リリースしたプレデビューミニアルバム『Make you happy』の“縄跳びダンス”が社会現象化するなど大きな話題となり、CDデビュー前に異例の紅白初出場を決めた。紅白では、「Make you happy」を披露する。

リハーサルに参加したMIIHIは「後半戦のトップバッターなので、みなさんに笑顔を届けられるように、私たち自身も楽しみながらテレビの前のみなさんも笑顔にできたらいいなと思います。私の体調は120%大丈夫です。来年はコンサートなどで、ファンのみなさんに直接お礼が言えたらいいなと思っています」とコメント。

MAKOは「紅白の舞台の広さに驚き、感動しました。紅白に出させていただけることをすごくうれしく思っています」と喜び、MAYUKAは「今回歌わせていただく『Make you happy』の題名のように、テレビを見てくださる皆さんを、私たちのステージで笑顔にできたらいいなと思っています」と意気込んだ。

今年の紅白は、番組史上初の無観客で開催。テーマは「今こそ歌おう みんなでエール」。総合司会はお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良と同局の桑子真帆アナウンサー、紅組司会は二階堂ふみ、白組司会は大泉洋が務める。内村は4年連続4回目、桑子アナは68回、69回に続いて3回目、二階堂と大泉は初となる。

