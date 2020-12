丸美屋食品工業は、人気のキャラクター“すみっコぐらし”を採用した「期間限定 すみっコぐらし 完熟トマトのスープリゾット」と「期間限定 すみっコぐらし チーズのスープリゾット」を2021年1月14日から期間限定販売する。

期間限定販売のすみっコぐらしのスープリゾット

同商品は、熱湯を注いで3分でいつでも手軽に食べられるスープリゾット。同社独自のふっくら製法で炊き上げた押し麦入りごはんとスープがセットになっているため、お米本来の味わいとしっかりとした食感が楽しめるという。

「期間限定 すみっコぐらし 完熟トマトのスープリゾット」(税別190円)は、完熟トマトをベースにほんのりバジルが香る、程よい酸味の味わいのスープリゾット。パッケージには、「とかげ」「しろくま」「ぺんぎん?」がデザインされている。

「期間限定 すみっコぐらし チーズのスープリゾット」(税別190円)は、チーズとじゃがいもが溶け込んだコクのあるクリーミーな味わいのスープリゾット。パッケージには、「ねこ」「えびふらいのしっぽ」「とんかつ」がデザインされている。

(c)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.