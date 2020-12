『バンドリ!』プロジェクトよりAfterglowのSound Only Live「As ever」が12月19・20日に開催された。

Afterglow Sound Only Live「As ever」

Afterglow Sound Only Live「As ever」は『バンドリ!』プロジェクト初となるSound Only Live。本公演はメンバーが織りなす「音のみ」のオンライン配信ライブであり、メンバーたちの掛け合いや、ライブを盛り上げるMCが楽しめる内容になっていたとのこと。

「As ever」は、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて無料配信し、最大同時視聴は約3万人、二日間の累計視聴は20万回を超えた。本公演の映像は2021年3月24日発売のAfterglowの1stアルバム『ONE OF US』のBlu-ray付生産限定盤に収録される。

また、「As ever」のグッズを期間限定通販で実施中。期間は12月31日23:59まで。発送時期は2021年2月下旬を予定している。

●Afterglow Sound Only Live「As ever」



1.I knew it!

2.RED RED RED

3.ONE OF US

4.That Is How I Roll!

5.ツナグ、ソラモヨウ

6.Sasanqua

7.Scarlet Sky

アンコール

8.I love your way!

9.Y.O.L.O!!!!!

