ダイヤモンド・ヒューマンリソースは12月8日、「2020年【夏】(2022卒早期)大学生が選んだ就職先人気企業ランキング」を発表した。

調査は6月19～11月11日、「ダイヤモンド就活ナビ2022」に会員登録している、 就職活動中の大学3年生と大学院1年生(文系：国公立大学90大学 私立大学24大学とその大学院生/理系：国公立大学93大学 私立大学20大学とその大学院生)計3,282人を対象にインターネットと手書きアンケート形式で行われた。

今回は文系男女の20位までのランキングを紹介する。

文系男子ランキング

文系男子は、1位「伊藤忠商事」、2位「東京海上日動火災保険」、3位「三菱商事」、4位「損害保険ジャパン」、5位「三井住友海上火災保険」、6位「双日」、7位「大和証券グループ」、8位「日本生命保険」、9位「 三井物産」、10位「第一生命保険」、11位「NTT都市開発」、12位「野村総合研究所」、13位「PwCコンサルティング/PwCアドバイザリー」、14位「アクセンチュア」、15位「三菱地所」、16位「三井不動産」、17位「兼松」、18位「明治安田生命保険」、19位「住友商事」、20位「東京建物」となった。

また文系女子は、1位「伊藤忠商事」、2位「東京海上日動火災保険」、3位「集英社」、4位「講談社」、5位「損害保険ジャパン」、6位「三井住友海上火災保険」、7位「日本生命保険」、8位「三菱商事」、9位「第一生命保険」、10位「大和証券グループ」、11位「博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ」、12位「資生堂」、13位「三井不動産」、14位「三菱地所」、15位「味の素」、16位「双日」、17位「日本放送協会(NHK)」、18位「凸版印刷」、19位「森ビル」、20位「NTT都市開発」となっている。