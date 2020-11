シンガーソングライターのビッケブランカが26日、Spotify初のオンラインライブイベント「Tokyo Super Hits Live 2020」に生出演した。

「Tokyo Super Hits Live 2020」に出演したビッケブランカ

同イベントにはビッケブランカのほか、嵐、Perfume、End of the World(SEKAI NO OWARI)、[Alexandros]、Vaundy、マカロニえんぴつの計7組が出演。日本のポップシーンを彩るプレイリスト「Tokyo Super Hits」をコンセプトに、世界に向けてもその魅力を発信した。

あいみょんらと共に「Early Noise 2017」にも選出され、注目を集めるビッケブランカ。まずはロックナンバー「Black Rover」からスタート。MBSドラマ『ピーナッツバターサンドウィッチ』のオープニング主題歌としても話題となった「Shekebon!」で盛り上げ、ラストはSpotifyのCMソングにもなった人気曲「Ca Va?」で結んだ。

司会・ハリー杉山とのトークパートでは、これまで語ることのなかった秘密を打ち明ける「ビッケブランカのヒミツ」のコーナーも。「両足の裏……同じ場所に……タコがあります」と誘いながら、2つ目の秘密では「2年後ぐらいにライブをやりたい場所がある」と具体的な目標も発表した。

会場の詳細については「まだ言えない」と明言を避けたが、「今までは思ったことをすぐに実行する感じで。プランを立てることは曲作りにおいても音楽人生においてもなかったんですけど、こういう状況の中で僕も考えて、2年後どうしてもここでやりたいという目標を持ったというか。結構、僕にとっては大きいこと。みんなに言っても信じてもらえないくらい新しいこと。誰にも言ってなかったんですけど」と告白。「ライブハウスではないです。ライブができる場所」「大きい場所です。スタジアムっていうんですか? すごく大きい場所」とヒントも明かしていた。

