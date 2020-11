ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!(バンドリ!)』が、2021年2月12日より、アニメ・コミック・ゲーム・キャラクターグッズの専門店アニメイトの全世界・全店舗、アニメイト通販で、『BanG Dream!×アニメイトワールドフェア2021』を開催することを発表した。

2021年の『BanG Dream!×アニメイトワールドフェア』では、「Present for you!」をテーマにした描き下ろしイラストが登場。『BanG Dream!×アニメイトワールドフェア2021』は2021年2月12日から3月21日まで開催。期間中、開催店舗にて『BanG Dream!』関連のキャラクターグッズ、書籍(月刊ブシロード含む)を購入・予約1,000円(税込)ごと、またはCD・DVD・Blu-ray(2020年11月以前に発売された旧譜のみ)を1本購入ごとに、特典「キラキラステッカー(全42種)」の内いずれか1枚がプレゼントされる。

また、『BanG Dream!×アニメイトワールドフェア2021』の開催に先立ち、『BanG Dream!×アニメイトオンリーショップ~Road to ワールドフェア2021~』を2021年1月16日から2月14日まで開催される。

(C) BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C) bushiroad All Rights Reserved.