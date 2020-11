大橋彩香

声優、そしてアーティストとして活躍する大橋彩香が2020年12月16日(水)にリリースする3枚目のアルバム『WINGS』より、リード曲「START DASH」のミュージックビデオ、アーティスト写真、ジャケット写真などが一挙に公開された。

3rdアルバム『WINGS』には、シングル曲である「ハイライト」「ダイスキ。」「NOISY LOVE POWER☆」「Give Me Five!!!!!〜Thanks my family♡〜」に加え、新規収録曲8曲の合計12曲が収録される。

いきものがかり・水野良樹による提供楽曲である「START DASH」やDECO*27、e-ZUKA(GRANRODEO)による提供楽曲も収録され、大橋彩香の新たな一面がたっぷり詰め込まれた、ファン必携の3rdアルバムとなっている。

■大橋彩香、3rdアルバム『WINGS』収録楽曲

<CD>

01. START DASH

作詞・作曲:水野良樹、編曲:中村タイチ(bluesofa)/白玉雅己

02. ハイライト

作詞:Kanata Okajima、作曲・編曲:佐伯高志

03. ダイスキ。

作詞:Kanata Okajima、作曲:Kanata Okajima/pw.a、編曲:pw.a

04. HOWL

作詞・作曲:DECO*27、編曲:Rockwell

05. Winding Road

作詞:Kanata Okajima、作曲:Kanata Okajima/MEG、編曲:MEG

06. MASK

作詞:Kanata Okajima、作曲・編曲:飯塚昌明

07. NOISY LOVE POWER☆

作詞:こだまさおり、作曲・編曲:本多友紀(ArteRefact)

08. キミがいないクリスマスなんて

作詞:Kanata Okajima、作曲:DAICHI/Shunsuke Harada、編曲:Keisuke Koyama

09. NOT YET

作詞:FUNK UCHINO、作曲・編曲:早川博隆/加藤冴人

10. like the melody

作詞:Safari Natsukawa、作曲:春川仁志/Safari Natsukawa、編曲:春川仁志

11. お月さま

作詞・作曲:Kanata Okajima、編曲:Soma Genda

12. Give Me Five!!!!!〜Thanks my family♡〜

作詞:こだまさおり、作曲・編曲:高田暁

<Blu-ray>※初回限定盤のみ

01. START DASH -Music Video-

02. START DASH -Making of Music Video-

そして、リード曲「START DASH」のMVやアーティスト写真、ジャケット写真も今までとは一味違った大橋彩香が感じられる雰囲気となっている。

初回限定盤

通常盤

●大橋彩香 - START DASH [Official MV]

大橋彩香の3rdアルバム『WINGS』は、2020年12月16日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。