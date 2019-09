声優、またアーティストとしても活動する大橋彩香が、アーティストデビュー5周年記念となるワンマンライブ「大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~」をパシフィコ横浜 国立大ホールで開催。本ライブのチケットは一般発売時に約28分で完売しており、開催前から注目度の高さがうかがえるライブとなった。

「大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~」

本ライブは2018年5月に同会場で開催した「大橋彩香Special Live 2018 ~ PROGRESS ~」以来、1年4カ月ぶりのワンマンライブということもあり、OP映像が流れはじめると観客からは割れんばかりの歓声が。アーティストデビュー5周年の軌跡を辿るかのように、デビューを飾った1stシングル「YES!!」からこれまで発表してきたMVのダイジェスト映像によるOPの後、最新シングル「ダイスキ。」を披露。一気に会場の熱を上げ、ライブを開幕させた。

「ダイスキ。」から始まり、アンコールの3曲目、5周年を記念して制作された「Give Me Five!!!!! ~Thanks my family♡~」で締めくくるまでの全20曲を全力で歌った大橋。ライブではデビューからの5年間でさまざまな楽曲にチャレンジし磨いてきた表現力と、デビュー当時から変わらないMCで時折見せる愛嬌のある彼女の喋りに、熱気は冷めず、また笑顔も終始止むことはなかった。

鳴りやまないアンコールに応えた大橋は、なんと客席から登場し、デビュー曲の「YES!!」を披露。アンコールパートのMCでは「3rdフルアルバム」の制作が決定し2020年に発売予定という発表も行われた。そして、ライブの最後にはフライング演出でステージを去るという形でファンをさらに驚かせながらエンディングを迎えた。

●大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~ セットリスト



M01.ダイスキ。

M02.ハイライト

M03.ABSOLUTE YELL

M04.おしえてブルースカイ

M05.ユー&アイ

M06.シンガロン進化論

M07.ヒトツニナリタイ(Aco Ver.)

M08.彩りPlace(Aco Ver.)

M09.Finding Lover

M10.Break a Liar

M11.Conflict

M12.No Surrender

M13.RED SEED

M14.Maiden Innocence

M15.ワガママMIRROR HEART

M16.NOISY LOVE POWER☆

M17.ENERGY☆SMILE

~アンコール~

M18.YES!!

M19.流星タンバリン

M20.Give Me Five!!!!! ~Thanks my family♡~