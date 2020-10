『BanG Dream!』発のボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』に登場する風神RIZING!初のデジタルシングル「上京上等行ってきまーす☆」が配信中。

「上京上等行ってきまーす☆」は地元の長崎を離れ、上京するフウライメンバーの気持ちを歌にした一曲。いつもの明るく朗らかなフウライらしさがありつつも、別れの寂しさもほんのりと感じさせる。カップリングには他1曲とボイスドラマが収録されている。

