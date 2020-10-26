現在公開中の『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の興行成績が発表され、10月25日付けで観客動員：1,112,417人、興行収入：1,586,627,000円を記録。新作含め公開館数300館以上の大作が公開される中、週末ランキングでは153館での公開で6週連続TOP5にランクインした。

また今週末10月31日(土)には、京都にて舞台挨拶を開催。舞台挨拶には、石川由依、浪川大輔、石立太一監督、鶴岡陽太音響監督が登壇予定で、全国の劇場に生中継される。

■『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』興行成績【10月23日(金)～10月25日(日) 3日間】

10月23日(金) …… 観客動員：15,587人／興行収入：21,844,600円

10月24日(土) …… 観客動員：20,968人／興行収入：30,303,900円

10月25日(日) …… 観客動員：19,324人／興行収入：27,393,900円

＜累計＞観客動員：1,112,417人／興行収入：1,586,627,000円

『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は現在公開中。各詳細は公式サイトにて。

(C)暁佳奈・京都アニメーション／ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会