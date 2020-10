6人組グループ・BiSHが出演する、ゲームアプリ『Call of Duty: Mobile』の新CM(「BiSH with Ghost」編ほか)が16日に全国放送(一部地域を除く)をスタートした。

BiSHと『Call of Duty: Mobile』のコラボキービジュアル

新CMには、アイナ・ジ・エンドが作詞を担当した書き下ろし新曲「STORY OF DUTY」を使用。メンバーが実際にゲームをプレイしている自然なリアクションや表情を撮影し、長時間プレイしたメンバーはかなりの腕前に。なかでもチッチは最もレベルが上がったが、もともとやり込んでいたハシヤスメには1回も勝てなかったという。

撮影終了後には、誕生日が近かったモモコへ、サプライズでケーキがプレゼントされる場面も。モモコは「今年初めてのケーキ!」と、とても嬉しそうな様子を見せた。

15日からゲーム内で公開中のライブ映像「Call of Duty: Mobile × BiSH Special Live –STORY OF DUTY」では、「STORY OF DUTY」フルバージョンほか、「MONSTERS」「My landscape」「BiSH-星が瞬く夜に-」の人気ナンバーを含む計4曲を披露する。

メンバーからのコメントは以下の通り。

■アイナ・ジ・エンド

『Call of Duty: Mobile』タイアップはとても嬉しかったです。世界観にハマるものを作りたかったので、ゲームをプレイしている老若男女をイメージして歌詞と振り付けを作りました。戦場にいる気持ちで楽しんでいただければ幸いです。

■セントチヒロ・チッチ

小さい頃父に教えられた『Call of Duty』のお仕事を大人になった今こうしてできることをめちゃくちゃ幸せに思います。このゲームの楽しさが、FPSのワクワクの世界が沢山の世代の人達に伝わりますように、目一杯歌と想いをBiSHが伝えていきたいです!

■モモコグミカンパニー

兵士が命がけで銃撃戦に臨んでいる姿は、自分自身や仲間のためには時に戦うことが必要でそこには、失うものや痛みも伴うことがあると教えられます。BiSHも仲間を大切に何事も怖がらず立ち向かおうと思いました。

■ハシヤスメ・アツコ

『Call of Duty: Mobile』を初めてやった時、一気にゲームの世界観に引き込まれてプレイ初日に何時間もぶっ続けで遊び続けたことを今でも覚えてます。こんな最高で最強のゲームにBiSHも参加させてもらうことが光栄でたまりません!

■リンリン

ゲームに疎い私でも耳にしたことのある『Call of Duty』なので、単純にすご!! と思いました。新曲は久々に激しめでハイテンションなので『Call of Duty: Mobile』をプレイしてる時のようなドキドキ、わくわくな色んな気持ちを込めて歌いました。

■アユニ・D

『Call of Duty』を兄がプレイしている所を近くで見ていたので今回は兄を驚かします。BiSHなりに『Call of Duty: Mobile』の世界観溢れ出る新曲は大変かっこいいので私たちを知らない方々にも是非聴いてほしいです。