嵐のライブDVD&BD『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が累積売上94.9万枚となり、オリコンの音楽作品部門歴代2位となった(オリコン調べ・集計期間:10月5日~10月11日)。

15日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング(音楽DVD、音楽BDの売上を合計)」で3.4万枚を売り上げ、2週連続1位を獲得。累積売上を、DVD35.6万枚 、BD59.3万枚の合計94.9万枚に。2009年10月に発売したPV集『5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009』の累積売上92.2万枚を上回り、自己最高累積売上を記録した。

本作には、デビュー20周年を記念して開催された同名アニバーサリーツアーより、昨年12月25日に行われた東京ドーム・最終公演の模様が収録されている。ツアーは、2018年11月から2019年12月まで5大ドームで全50公演を行い、約238万人を動員した。

なお歴代1位は、安室奈美恵さんの『namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~』(2018年8月発売)で、累積売上は179.4万枚。