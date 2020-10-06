TVアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」のPVが公開された。
さらに東京・池袋PARCOとのコラボ企画を実施。本館の外壁に設置された大型ビジョンでは放送開始日の明日10月7日に同PVが上映され、8日以降はアニメのCMが流される。第1話には池袋PARCOが登場。またJR池袋駅の改札外北通路には、10月11日まで「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」の広告を掲示中だ。
「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」は、ツキプロことツキノ芸能プロダクションに所属するSix Gravity、Procellarumというアイドルユニット2組の日常を描いた物語。TOKYO MXほかにて放送される。
TVアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION 2」
放送情報
TOKYO MX：2020年10月7日（水）より毎週水曜22:30～
KBS京都：2020年10月7日（水）より毎週水曜23:30～
サンテレビ：2020年10月7日（水）より毎週水曜24:00～
メ～テレ：2020年10月7日（水）より毎週水曜26:11～
BS11：2020年10月8日（木）より毎週木曜24:00～
スタッフ
シリーズディレクター：浅見松雄
シリーズ構成：高橋ナツコ
キャラクターデザイン：千葉道徳、羽田浩二
アニメーション制作：Children's Playground Entertainment
原作・ストーリー原案：ふじわら（ムービック）
キャラクター原案：じく
キャスト
師走駆：梶裕貴
睦月始：鳥海浩輔
如月恋：増田俊樹
弥生春：前野智昭
卯月新：細谷佳正
皐月葵：KENN
水無月涙：蒼井翔太
文月海：羽多野渉
葉月陽：柿原徹也
長月夜：近藤隆
神無月郁：小野賢章
霜月隼：木村良平
月城奏：山中真尋
黒月大：間宮康弘
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