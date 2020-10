2020年10月からの放送開始が予定されているTVアニメ『土下座で頼んでみた』より、第1話「土下座始めました。」のあらすじ&先行場面カットが公開された。

●TVアニメ『土下座で頼んでみた』、第1話のあらすじ&場面カット

■第1話「土下座始めました。」

昼下がりの屋上で1年生の崖坂みのりのおっぱいを見たくなった土下座男子。

土下座で拝み倒す!ここから始まる土下座道!!

とにかく土下座で何とかなるさ!

お前らも一緒にレッツ!土下座!!

●パッケージ情報を公開

放送では隠れていた部分も解禁される「土下座で頼んでみた Blu-ray 本気で頼んでみた版」の発売が決定。特典には未公開話数や、キャスト陣による主題歌「DOGEZA! Do get that!」を収録したCDを付属。今回のパッケージ用にヒロインたちのソロver.や劇伴曲も余すことなく収録される。

■土下座で頼んでみた Blu-ray 本気で頼んでみた版

【発売日】2020年12月23日(水)

【収録話数】全12話収録

【価格】8,200円+税

【特典】

・原作ふなつかずき描き下ろしスリーブケース

・アニメ描き下ろしジャケット

・Blu-ray限定の13話(異世界編)

・特典CD

①主題歌『DOGEZA! Do get that!』(全員歌唱オリジナルver.)

②主題歌『DOGEZA! Do get that!』(女性キャラ各ソロver.)

③主題歌『DOGEZA! Do get that!』(男性音声なし「君こそ土下 座だ!ver.」)

④サウンドトラック

・特製24Pブックレット

・男性音声無し版収録

・配信版全12話

・ノンクレジットED

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がある。

TVアニメ『土下座で頼んでみた』は、2020年10月14日(水)よりAT-X、dアニメストアにて放送・配信開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)ふなつかずき / DMM pictures