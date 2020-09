2020年10月13日より配信予定となっている新作スマートフォン向けゲームアプリ『ワールドウィッチーズ UNITED FRONT』の主題歌が、石田燿子の歌う「Next Chapter」に決定した。

「Next Chapter」は、10月28日に発売されるTVアニメ『ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN』OPテーマ「勇気の翼」のカップリング曲として収録される。

なお、「勇気の翼」は、表題曲と「STRIKE WITCHES ~わたしにできること~」の《PV風映像》やメイキング映像が収録されるDVD付限定盤と通常盤の2形態で発売。シリーズを通して主題歌を担当してきた石田燿子が歌う新たなオープニングテーマにも注目しておきたい。

さらに、歴代主題歌を収録したベストアルバム『ストライクウィッチーズ&ブレイブウィッチーズ 主題歌BEST』が9月30日(水)にリリースされる。各詳細は音楽特設サイトにて。

(C)島田フミカネ/KADOKAWA (C)ForwardWorks Corporation. Developed by CAVE Interactive CO., LTD.

(C)2020 島田フミカネ・KADOKAWA/第501統合戦闘航空団