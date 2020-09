テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA(アベマ)」は、「ABEMAアニメチャンネル」において、10月4日に特別番組『ディズニー ツイステッドワンダーランド チャンネル』特別版(18:00〜)を配信する。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド チャンネル』特別版

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもとアニプレックスが企画・配信を担当するスマートフォンゲーム。異世界「ツイステッドワンダーランド」に召喚されてしまった主人公が、「ナイトレイブンカレッジ」に所属するヴィランズの魂を持つ生徒たちと元の世界に戻るため協力する「ヴィランズ学園アドベンチャーゲーム」となる。

今回放送する『ディズニー ツイステッドワンダーランド チャンネル』特別版には、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のボイスキャスト24名が出演。さらに、主題歌を歌うNight Ravensのメンバーもゲスト出演し、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の主題歌である「Piece of my world」ミュージックビデオの特別版を番組内限定で公開する。(アーカイブ配信では「Piece of my world」のミュージックビデオの放送はなし)。

同番組最長の約3時間を予定しており、寮対抗バラエティーコーナーや、新情報コーナー、音楽コーナーなどを予定している。

出演

杉山紀彰、伊東健人、花江夏樹、山下誠一郎、小林千晃、鈴木崚汰、小林竜之、梅原裕一郎、坂泰斗、市川蒼、田丸篤志、駒田航、岡本信彦、古田一紀、二葉要、相葉裕樹、土屋神葉、糸川耀士郎、内山昂輝、蒼井翔太、加藤和樹、緑川光、島崎信長、石谷春貴(※敬称略・順不同)