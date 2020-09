9月23日に開催された「D4DJプロジェクト戦略発表会」にて『D4DJ』の新情報が発表された。

●アニメ『D4DJ First Mix』10月30日より放送開始

TOKYO MX・BS日テレにて毎週金曜23:00~ほか、全国30局以上での放送が決定。また、字幕15か国語、吹き替え3か国と、日本にとどまらず全世界に向けて配信する。

●アプリ『D4DJ Groovy Mix』10月18日から10月24日までオープンβを実施

10月18日には50曲公開予定で、オープンβ期間中に毎日楽曲を追加していく予定。オープンβ版では課金以外のすべての機能が遊べる予定となっている。また、オープンβスペシャルログインボーナスとして、カバー楽曲と交換できるアイテムが毎日プレゼントされる。オープンβのプレイデータは本番へ引き継がれるため、オープンβ中にスタートダッシュの準備が可能となっている。

●6ユニット6局でユニット毎ラジオ番組の放送が決定

・D4DJ presents Happy Around!のぐるぐるRADIO TIME!!

放送局:TOKYO FM

放送日時:2020年10月3日(土)より毎週土曜26:00~26:30

番組MC:Happy Around!(愛本りんく役 西尾夕香/明石真秀役 各務華梨/大鳴門むに役 三村遙佳/渡月麗役 志崎樺音)



・D4DJ presents Peaky P-keyの最頂点Mix

放送局:TBSラジオ

放送日時:2020年10月1日(木)より毎週木曜21:30~22:00

番組MC:Peaky P-key(山手響子役 愛美/犬寄しのぶ役 高木美佑/笹子・ジェニファー・由香役 小泉萌香/清水絵空役 倉知玲鳳)



・D4DJ pressents Photon Maidenの Universe

放送局:bayfm



放送日時:2020年10月3日(土)より毎週土曜23:00~23:27

番組MC:Photon Maiden(出雲咲姫役 紡木吏佐/新島衣舞紀役 前島亜美/花巻乙和役 岩田陽葵/福島ノア役 佐藤日向)



・D4DJ presents Merm4idのRADIO BIG W4VE!!!!

放送局:NACK5

放送日時:2020年10月3日(土)より毎週土曜21:00~21:30

番組MC:Merm4id(瀬戸リカ役 平嶋夏海/水島茉莉花役 岡田夢以/日高さおり役 葉月ひまり/松山ダリア役 根岸愛)

・D4DJ presents 燐舞曲の「今宵、海を見つめて」

放送局:Fm yokohama

放送日時:2020年10月3日(土)より毎週土曜22:00~22:30

番組MC:燐舞曲(青柳椿役 加藤里保菜/月見山渚役 大塚紗英/矢野緋彩役 もものはるな/三宅葵依役 つんこ)

・D4DJ presents Lyrical Lilyのリリリのリ♪

放送局:ニッポン放送

放送日時:2020年10月5日(月) より毎週月曜20:30~21:00

番組MC:Lyrical Lily(桜田美夢役 反田葉月/春日春奈役 進藤あまね/白鳥胡桃役 深川瑠華/竹下みいこ役 渡瀬結月)

●D4DJプロジェクト新キャスト発表

6ユニットが目指す夢のステージ【D4 FES.】に縁のあるバックアップメンバーが発表された。



<男性キャスト>

小舟柳人(こふねりゅうじん)役:古谷徹

犬寄傳之丞(いぬよせでんのじょう)役:竹中直人

三橋 空(みつはしくう)役:DAIGO

海原ハルキ(かいばらはるき)役:吉田尚記



<女性キャスト>

天野愛莉(あまのあいり)役:水樹奈々

姫神紗乃(ひめがみしゃの)役:レイチェル

嘉瀬茉奈(かせまな)役:小宮有紗

高尾灯佳(たかおとうか)役:梅村妃奈子

