9月23日に開催された「D4DJプロジェクト戦略発表会」にて『D4DJ』の新情報が発表された。

●アニメ『D4DJ First Mix』10月30日より放送開始

TOKYO MX・BS日テレにて毎週金曜23:00～ほか、全国30局以上での放送が決定。また、字幕15か国語、吹き替え3か国と、日本にとどまらず全世界に向けて配信する。

●アプリ『D4DJ Groovy Mix』10月18日から10月24日までオープンβを実施

10月18日には50曲公開予定で、オープンβ期間中に毎日楽曲を追加していく予定。オープンβ版では課金以外のすべての機能が遊べる予定となっている。また、オープンβスペシャルログインボーナスとして、カバー楽曲と交換できるアイテムが毎日プレゼントされる。オープンβのプレイデータは本番へ引き継がれるため、オープンβ中にスタートダッシュの準備が可能となっている。

●6ユニット6局でユニット毎ラジオ番組の放送が決定

・D4DJ presents Happy Around!のぐるぐるRADIO TIME!!

放送局：TOKYO FM

放送日時：2020年10月3日(土)より毎週土曜26:00～26:30

番組MC：Happy Around!（愛本りんく役 西尾夕香／明石真秀役 各務華梨／大鳴門むに役 三村遙佳／渡月麗役 志崎樺音）



・D4DJ presents Peaky P-keyの最頂点Mix

放送局：TBSラジオ

放送日時：2020年10月1日(木)より毎週木曜21:30～22:00

番組MC：Peaky P-key（山手響子役 愛美／犬寄しのぶ役 高木美佑／笹子・ジェニファー・由香役 小泉萌香／清水絵空役 倉知玲鳳）



・D4DJ pressents Photon Maidenの Universe

放送局：bayfm



放送日時：2020年10月3日(土)より毎週土曜23:00～23:27

番組MC：Photon Maiden（出雲咲姫役 紡木吏佐／新島衣舞紀役 前島亜美／花巻乙和役 岩田陽葵／福島ノア役 佐藤日向）



・D4DJ presents Merm4idのRADIO BIG W4VE!!!!

放送局：NACK5

放送日時：2020年10月3日(土)より毎週土曜21:00～21:30

番組MC：Merm4id（瀬戸リカ役 平嶋夏海／水島茉莉花役 岡田夢以／日高さおり役 葉月ひまり／松山ダリア役 根岸愛）

・D4DJ presents 燐舞曲の「今宵、海を見つめて」

放送局：Fm yokohama

放送日時：2020年10月3日(土)より毎週土曜22:00～22:30

番組MC：燐舞曲（青柳椿役 加藤里保菜／月見山渚役 大塚紗英／矢野緋彩役 もものはるな／三宅葵依役 つんこ）

・D4DJ presents Lyrical Lilyのリリリのリ♪

放送局：ニッポン放送

放送日時：2020年10月5日(月) より毎週月曜20:30～21:00

番組MC：Lyrical Lily（桜田美夢役 反田葉月／春日春奈役 進藤あまね／白鳥胡桃役 深川瑠華／竹下みいこ役 渡瀬結月）

●D4DJプロジェクト新キャスト発表

6ユニットが目指す夢のステージ【D4 FES.】に縁のあるバックアップメンバーが発表された。



＜男性キャスト＞

小舟柳人（こふねりゅうじん）役：古谷徹

犬寄傳之丞（いぬよせでんのじょう）役：竹中直人

三橋 空（みつはしくう）役：DAIGO

海原ハルキ（かいばらはるき）役：吉田尚記



＜女性キャスト＞

天野愛莉（あまのあいり）役：水樹奈々

姫神紗乃（ひめがみしゃの）役：レイチェル

嘉瀬茉奈（かせまな）役：小宮有紗

高尾灯佳（たかおとうか）役：梅村妃奈子

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