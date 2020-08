声優、そしてアーティストとして活躍する南條愛乃が2020年9月2日にリリースする自身初のアコースティックアレンジアルバム『Acoustic for you.』より、レコーディング風景を記録したメイキングMV「believe in myself -acoustic arrange making MV-」のYouTube限定バージョンが公開された。

NEWアルバム『Acoustic for you.』の初回限定盤に同梱される特典映像ディスクには、今回YouTubeに公開されたものとは異なるメイキングMVのほか、2019年に開催されたバースデーライブ「南條愛乃 Birthday Acoustic Live 2019」の模様も収録される。

●【南條愛乃】「believe in myself -acoustic arrange making MV-」(YouTube ver.)

さらに現在、アニメイトとゲーマーズのオンラインショップにてアルバム『Acoustic for you.』の予約キャンペーンも開催中。対象期間内にアルバムを予約すると合計で1,000名に直筆サイン入りの特製色紙がプレゼントされる。

南條愛乃のアコースティックアレンジアルバム『Acoustic for you.』は、2020年9月2日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。