ダンス&ボーカルユニットONE N’ ONLY(ワンエンオンリー / TETTA、REI、EIKU、HAYATO、KENSHIN、NAOYA)が26日、オンラインライブ「ONE N' ONLY "Shut Up! BREAKER" Special Live」を配信した。

ONE N’ ONLY

この日のライブでは4月に発売された1stアルバム『ON'O』より「Shut Up! BREAKER」「Beautiful」などライブ初披露となる楽曲のほか、オリコンウィークリーランキング1位、Billboard JAPAN HOT100 1位の2冠を達成した2ndシングル表題曲「Dark Knight」などア ンコールを含め全9曲を披露した。

本来であれば4月に全国ツアーを行っているはずだったが、新型コロナウイルスの影響により中止となってしまい、今回の配信ライブが2020年初めてのライブに。しかし、これまで溜め込んでいたものを一気にぶつけるかのように、終始気迫と熱気溢れるステージを展開した。

セットリストについては、ONE N' ONLYの様々な音楽性や世界観が凝縮された楽曲で構成。「Shut Up! BREAKER」「Dark Knight」などパワフルなダンスチューンから、夏らしさ満載の「Sexy Beach Party Yes!!」、優しいポップチューンの「Everything's Changing」、メンバーの愛らしい仕草に視聴するオーディエンスが沸いた「Beautiful」や、メンバーが全身を使ってハートの絵文字を作る「My Love」など、彼らの様々な魅力に触れる事ができる楽曲が用意された。

一方MCパートではSNSに寄せられたコメントなどを読み上げながら、ライブを視聴しているオーディエンスたちと楽しそうにコミュニケーションを取り合う姿を見る事ができた。 この日、ヘアカラーチェンジをしてきたメンバーも多く、NAOYAが「EIKUの髪の色が変わって似合っている」というコメントを読み上げると、すかさずHAYATOとREIが「俺たちだって染めたのに…」と不満そうな様子を見せていた。

そして最後のMCではNAOYAが「ツアーが中止になってしまって不安もあったけど、こうしてオンラインライブが出来て嬉しい。これも目の前にはいないけど、画面越しで観てくださる方がいるからこそできる。第二弾のオンラインライブもやりたいし、SNSでの発信もどんどんしていきたい。会えないからこそ、近くにいたいと思っています」と笑顔で語ると、メンバーも同調。ファンもこれを受けて「最高のライブでした」「楽しかった」などコメントで発信をすると、メンバーも「僕たちも一緒」と応え、距離は離れているものの温かな一体感が作り出されていた。

終演後 HAYATO メッセージ

オンラインライブありがとうございました!

今年初のライブでメンバー全員ステイホーム中に溜め込んだパワーを爆発させました!!

画面越しだったけどみんなのコメントが歓声のように聞こえてきました!!

ありがとうSWAG!!

今日の感想 #ワンエン #ONOSPLIVE をつけて沢山呟いてね!!

オンラインライブ第二弾もやりたいです!!

セットリスト

M1. Shut Up! BREAKER

M2. Sexy Beach Party Yes!!

M3. Everythingʼs Changing

MC

M4. Beautiful

M5. Black Hole

MC

M6. Dark Knight

M7. Category

M8. HOLIDAY

MC

En1. My Love

撮影:堀内彩香