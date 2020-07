ブシロードによるメディアミックスプロジェクト『D4DJ』の無観客ライブ「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」が2020年7月26日に開催された。

本ライブの模様はアプリ「ミクチャ」にて配信された。出演者は、Happy Around!(西尾夕香、各務華梨、三村遙佳、志崎樺音)、Peaky P-key(愛美、高木美佑、小泉萌香、倉知玲鳳)、Photon Maiden(紡木吏佐、前島亜美、岩田陽葵、佐藤日向)、Merm4id(平嶋夏海、岡田夢以、葉月ひまり、根岸 愛)、燐舞曲(加藤里保菜、大塚紗英、もものはるな、つんこ)、Lyrical Lily(反田葉月、進藤あまね、深川瑠華、渡瀬結月)。

今回のライブは、『D4DJ』に登場する6ユニット・24名のキャストが総出演。無観客という形ではあったが、2020年1月に行われた「D4DJ D4 FES. -Departure-」以降、最も大きな規模となり、総ライブ時間は約2時間30分にも及んだ。

トップバッターを務めたのは、Lyrical Lily。2020年4月にキャストが発表されたばかりという初々しい彼女たちが懸命にパフォーマンスを行い、フロアを温めた。

その雰囲気を一変させたのは燐舞曲。本格的なロックサウンドで独創的な世界を作り出し、観客を虜にした。3組目として登場したPhoton Maidenは、「恋する図形(cubic futurismo)」などの新規カバー曲を交えつつ全8曲を披露。息の合ったパフォーマンスでお互いを支え合い、個々が持つ魅力を昇華させる姿が印象的だった。

続くMerm4idは、開放的な音楽とステージ衣装が特徴のユニット。そのコンセプト通りの演出で、フロアをアゲアゲにする。「Floor Killer」の披露時は多くのコメントが飛び交っていた。

その盛り上がりをさらに加速させたのがPeaky P-key。「電乱★カウントダウン」では、曲とメンバーの動きに合わせてカウントダウンしバイブスを上げるオーディエンスの姿が見受けられた。

本ライブのラストに登場したのは、Happy Around!。カバー・オリジナル併せて11もの楽曲を、最後まで笑顔を絶やさずに歌い切った。その笑顔は、配信を観ている方々にもきっと届き、伝播していったことだろう。

ライブ後に行われたトーク番組「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE After Party」では、『D4DJ』のアニメ『D4DJ First Mix』の新ティザービジュアル公開と、ティザーサイトのオープンが告知される。

また、2020年10月11・12日に東京ガーデンシアターにて「グルミク Presents D4DJ D4 FES. ~LOVE!HUG!GROOVY!!~」と題したライブが開催されることや、『D4DJ』関連のCDが2020年10月~2021年1月にかけて7タイトル連続でリリースされること、「Merm4id from D4DJ Summer Flower Love Dream」のBlu-rayが8月21日に発売することも発表。

さらに、2020年秋に「マガジンポケット」にて連載がスタートする予定のPhoton Maidenにフィーチャーしたコミカライズのキービジュアルも公開された。

先日行われた無料配信ライブ「D4DJ Sound Only Live」や今回の無観客ライブ配信など、さまざまな楽しみを供給し続ける『D4DJ』プロジェクト。まだまだその勢いは止まりそうにない。

●終演後キャストコメント

・西尾夕香(Happy Around! 愛本りんく役)

「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」いかがでしたか?! ハピアラ、祭りでしたね。ライブでは初披露のHappy Music♪に続き初公開カバー曲ラッシュ、とにかく盛り盛りのセットリスト。正直大変でしたがそれだけみなさんがワクワクしたり高まるはずだと思うと、やったるぞという気持ちの方がとても強かったです。楽しんでいただけていたら嬉しいです! そして6ユニットが揃い、さらに音楽の幅が広がったD4DJ。今後もご期待ください!

・愛美(Peaky P-key 山手響子役)

配信ライブをご覧頂きありがとうございました。今日のステージはどうでしたか? 初披露曲は楽しんで頂けましたか? 私たちも凄く楽しかったので、皆さんにも伝わっていたら嬉しいです。これからもピキピキのメンバーと最頂点を目指して行くので、応援の程よろしくお願い致します!

・紡木吏佐(Photon Maiden 出雲咲姫役)

みなみなさま! ライブは如何でしたでしょうか!? 私は感じましたよ、見えましたよ、レンズ越しの貴方様の熱を! 同じ場所にはいなくとも、同じ時間と空間を共有出来た今回のライブ、まさしくこれが「CONNECT LIVE」! ヨッ! 最高な時間をありがとうございました、宝物フォーエバーです! 引き続き宜しくお願いします!

・平嶋夏海(Merm4id 瀬戸リカ役)

ご視聴ありがとうございました! 私たちの熱い気持ち、画面越しでしたが伝わったでしょうか? 次こそは皆さんの顔を見て歌いたい。その気持ちがより強くなったLIVEでした。Merm4idの新曲「4U」はまた一味違った4人を見せられたかな。新カバー曲「どうにもとまらない」はとっても楽しく歌えました! 直接は会えなくても応援してくださる皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです!

・加藤里保菜(燐舞曲 青柳 椿役)

「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」本当に、ありがとうございました! 新曲も披露し、今回も皆様に驚きを届けられたんじゃないかなと思います。D4DJ一周年を迎え、これからの覚悟の気持ちを込めたライブ。皆様と、音楽を通して一つになれた気がします。

・反田葉月(Lyrical Lily 桜田美夢役)

「Mix Channel Presents D4DJ CONNECTE LIVE」 ありがとうございました! Lyrical Lilyはパフォーマンス初お披露目で、カバー曲やオリジナル曲も披露させて頂きました! 配信ライブでしたが、皆様からの声援が聞こえて来るくらい自分自身も本当に楽しかったです!!! 皆様どうだってでしょうか? リリリリとして、4人と皆様とたくさんの時間をこれからも共有して行きたいですし、D4DJの魅力をもっともっと伝えて行けるように頑張って参ります。本当にありがとうございました!!

●「MixChannel Presents D4DJ CONNECT LIVE」セットリスト

<Lyrical Lily>

M-01.Agapё

M-02.タッチ

M-03.太陽のflare sherbet

M-04.汚れっちまった悲しみの色

<燐舞曲>

M-05.KiLLiNG ME

M-06.unravel

M-07.名前のない怪物

M-08.DESIRE -情熱-

M-09.prayer[s]

M-10.カレンデュラ

M-11.Leia

M-12.Horizontal Oath

<Photon Maiden>

M-13.Photon Melodies

M-14.Here’s the light

M-15.シドニア

M-16.“What” are you?

M-17.sakura

M-18.恋する図形(cubic futurismo)

M-19.READY STEADY GO

M-20.Discover Universe

<Merm4id>

M-21.CAT’S EYE

M-22.どうにもとまらない

M-23.ING

M-24.round and round

M-25.4U

M-26.Floor Killer

<Peaky P-key>

M-27.Gonna be right

M-28.Let's do the 'Big-Bang!'

M-29.アンチクロックワイズ

M-30.Over Soul

M-31.夢見る少女じゃいられない

M-32.CYBER CYBER

M-33.最頂点Peaky&Peaky!!

M-34.電乱★カウントダウン

<Happy Around!>

M-35.Happy Music♪

M-36.行くぜっ!怪盗少女

M-37.Yes! BanG_Dream!

M-38.バラライカ

M-39.DIVE TO WORLD

M-40.恋愛レボリューション21

M-41.Direct Drive!

M-42.ムーンライト伝説

M-43.ココロオドル

M-44.Cosmic CoaSTAR

M-45.Dig Delight!



(C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C)紅野あつ/講談社 illust: やちぇillust: やちぇ