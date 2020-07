台所からただよう良い匂い。何気なくなべの蓋を開けてみたら……? 思わず驚いてしまいました。かもすさん(@kamosdeepforest)がツイッターに投稿した写真が話題です。

奥さんがいない時に台所でなにげなく鍋のふたを開けたらすごいのが入っていた!(@kamosdeepforestより引用)

丸い頭に短い手足、ひょろりと伸びた尻尾。まさか“サンショウウオ”のスープ……? と思ってしまいそうですが、実はこれ、広島市の食品メーカー・藤利食品が販売する「オオサンショウウオこんにゃく(小)」という商品。奥さまが通販で購入したものなんだそうです。

とてつもないインパクトを持つ見た目ですが、かもすさんに食べてみた感想を聞いてみたところ、

「いりこの出汁汁がしっかりこんにゃくにしみこんでいて、とてもおいしかったです。大きいのでお腹にずっしりとたまりました。残ったスープも翌日うどんに使ってして食べました」。

と美味しくいただいたとのことでした。想像しただけでよだれが出てしまいますね……。

「率直な感想として、友達に見てもらおうと思って何気なく投稿したことが、世界中まで広がるとは思わなかったですね。海外の方が『これはなんですか?』と聞いてきて、ネット翻訳も使って慣れない英語でやりとりするのも面白かったです」。

この投稿を見た読者からは、「何気にお鍋のふたを開けたら、ビックリ! しちゃいます」「こんにゃくだ~ビックリしました」「か、かわいいいい!! 爬虫類万歳」と驚いた旨の声が。海外からも「those are potato dumplings?(これはじゃがいもの団子?)」「can you explain what this is? Thanks!(これ何ですか??)」と多くの質問が寄せられていました。