二ラックスは7月9日〜7月31日、「グランブッフェ」「THE BUFFET DINER」などの全国のブッフェレストランにて「いくら寿司食べ放題」を開催する。

実施店舗は以下の通りとなっている。

■実施店舗

THE BUFFET DINER 立川立飛 / ブッフェレストラン 八献 / THE BUFFET 大和富山 / 八菜 Deux Branches柏の葉 / BUFFET EX BLUE 鶴見緑地 / BUFFET EX BLUE 倉敷 / デリシュー水戸内原 / THE BUFFET DINER 神戸北 / ザ・スカイブッフェ / THE BUFFET DINER 海老名 / BUFFET EX BLUE ららぽーと横浜 / ブッフェ フォールームス 越谷 / 健康バイキング 八葉 稲毛 / ブッフェ フォールームス あべの / グランブッフェ豊洲 / ブッフェスタイル アソート日の出 / グランブッフェ 筑紫野 / グランブッフェ 千葉ニュータウン / THE BUFFET LaLaDream ダイバーシティ東京プラザ / グランブッフェ 新潟南 / グランブッフェ 秋田 / グランブッフェ 市川ニッケコルトンプラザ / グランブッフェ 高岡 / ザ・ダイニング香林坊大和 / ブッフェスタイル アソート溝口 / グランブッフェ 橋本 / グランブッフェ 京急上大岡 / THE BUFFET New Market むさし村山 / グランブッフェ ファボーレ富山 / グランブッフェイーアスつくば

「いくら寿司食べ放題」は、通常のブッフェ料金+寿司食べ放題料金に税別299円を追加することで実施可能。ブッフェの時間内であれば、いくら寿司を何度でもおかわりすることができるという。

なお、料金は店名ごとに異なり、一部店舗では提供時間や料金も異なる場合があるため、詳細の確認は店舗への問い合わせにて。