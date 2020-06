アクションゲーム『デス・ストランディング』より、「クリフ」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年11月に発売されることが決定した。価格は4,727円(税抜)。

「ねんどろいど クリフ」は、主人公・サムのフラッシュバックに現れる男性「クリフ」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは、「無表情顔」「目閉じ顔」の2種が用意されている。

また、フル可動仕様となっており、設定上の細かな装備を限界まで再現。タバコを持ったポーズや人差し指を立てたポーズを再現できる手首パーツの他、何かを暗示するような「赤ん坊の人形」、バトルシーンにぴったりの「銃」が付属するとのこと。

(C)2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.