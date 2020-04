男性声優による音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』より「山田二郎」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年11月に発売されることが決定した。現在「GOOD SMILE ONLINESHOP」にて予約受付中で、価格は5,500円(税抜)。

「山田二郎」は、イケブクロ・ディビジョンの顔役で、MC NAMEは「MC.M.B」。「ねんどろいど 山田二郎」には、交換用表情パーツとして「通常顔」「ラップバトル顔」「笑顔」が用意されている。

また、オプションパーツとして「MC.M.B」オリジナルのヒプノシスマイクや、サッカーボールが付属。帽子は脱着可能とのこと。

さらに、「GOODSMILE ONLINE SHOP」にて「ねんどろいど 山田二郎」を購入すると、「専用台座 ディビジョンカラーVer.」がプレゼントされ、「アニメイト」にて「ねんどろいど 山田二郎」を購入すると、「専用台座 ストリートデザインVer.」がプレゼントされる。

(C) King Record Co., Ltd.