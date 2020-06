俳優で歌手の山下智久が7月15日にリリースするニューシングル「Nights Cold」のジャケット写真が19日、公開された。

「Nights Cold」は、山下がメインキャストとして参加している日欧共同製作ドラマ『THE HEAD』(日本ではHuluオリジナル連続ドラマとして全6話配信)のエンディングテーマ曲。山下にとって初の世界楽曲タイアップとなり、ドラマの世界観を意識しながら自ら作詞した。

山下は、エンディング曲決定の発表時、「僕自身、初めての世界タイアップという事で、本当にありがたく思っています。このタイアップのお話を聞いた時は、思わず涙してしまいそうなほど感激しました」と喜びを伝え、「ドラマの世界観を大切にしながら、今回はそれを恋愛に例えてミステリーを紐解いていく様なイメージで作詞させていただきました」と制作意図を明かしていた。

今回公開されたジャケット写真は、グリーンを基調とした空間の中で、光を右手で遮りながら視線を送る山下を捉えた。CDは「初回生産限定盤A」「初回生産限定盤B」「通常盤初回仕様」の3種が発売される。

■「Nights Cold」商品内容

・初回生産限定盤A

1,400円(税別)/デジパック仕様/12Pブックレット

M1.Nights Cold

M2.リナリア

M3.Nights Cold -Instrumental-

映像:ドキュメント映像「Breathe With Me In Iceland」



・初回生産限定盤B

1,400円(税別)/デジパック仕様/12Pブックレット

M1.Nights Cold

M2.リナリア

M3.Nights Cold -Instrumental-

映像:「Nights Cold」Music Video



・通常盤初回仕様

1,200円(税別)

M1.Nights Cold

M2.リナリア

M3.Basics



・初回仕様特典

三方背スリーブケース付

リリックアナザージャケットカード3枚

オリジナル動画視聴シリアルコード付チラシ封入