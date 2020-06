ジャニーズ事務所所属アーティスト15組75人で構成された期間限定ユニット「Twenty★Twenty」によるチャリティーソング「smile」が、6月22日に先行配信、8月12日にCD発売されることが15日、明らかになった。

先行配信は表題曲「smile」のみ。同シングルおよび配信楽曲はすべて2020年12月31日までの期間限定販売となる。そして、同商品における収益は、新型コロナウイルス医療対策支援へ寄付する。

同事務所は、新型コロナウイルス感染拡大防止を支援する活動を「Smile Up! Project」として展開中。医療機関で不足している医療用マスクや防護服を調達して必要な医療機関にお届けする活動を行い、「Smile Up! Project」の一つの取り組みとしてチャリティーソングを制作した。

「Twenty★Twenty」には、V6、KinKi Kids、嵐、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、山下智久、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manの15組75人が参加し、滝沢秀明氏がプロデュース。「smile」は、櫻井和寿(Mr.Children)が作詞・作曲を手掛けた。

楽曲は、グループや個人が歌いつないでいき、終盤は全員で歌唱。「誰かに憧れて 身に纏(まと)うだけのstyle style 本当は偽物と分かってて だけど忘れないで [君の笑顔に逢える] それだけで生きていける 僕がいる そう All you need is only smile」という」という歌詞で締めくくられる。

■「smile」CDパッケージ(CD+特典DVD)収録内容

【CD】

1:smile

2:Wash Your Hands

3:smile(オリジナル・カラオケ)

4:Wash Your Hands(オリジナル・カラオケ)

【DVD】

1:smileビデオ・クリップ

2:レコーディングドキュメンタリー

3:smileリリック・ビデオ