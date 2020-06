ダンスロックバンドDISH//が4月29日(水)に配信した楽曲「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」が、 ストリーミング累計1,000万回再生、さらにオリジナルバージョンの「猫」も合算すると2,000万回再生を突破したことが15日、明らかになった。

DISH//は北村匠海(Vo/G)、矢部昌暉(cho/G)、橘柊生(DJ/Key)、泉大智(Dr)の4人で構成されたダンスロックバンド。一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、北村が2017年に自身がリリースした楽曲「猫」(あいみょん作詞作曲)を メンバーアレンジによるアコースティックver.で披露した動画が、3月20日の公開と同時に話題となり、約1カ月で1,000万回を突破、14日に2,000万回を記録している。

4月29日に「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」として配信スタートすると、LINE MUSICでは5月6日付でウィークリーチャート1位を獲得。6月2日にはTikTokとのコラボ企画となる同曲の公式MV原案募集キャンペーン「#あなたもMVクリエイター」チャレンジが発表(6月19日まで実施)となったほか、6月3日にはDISH//のメンバーがそれぞれの場所で同曲をパフォーマンスしたものを撮影しそれを重ねて映像化した「THE HOME TAKE」の公開、6月5日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』にてボーカルの北村が同曲を披露したことでさらに注目が集まり、ついに今回楽曲ストリーミング1,000万回再生、そして「THE FIRST TAKE」での「猫」歌唱映像2,000万回再生の大台に到達した。

6月19日にメジャーデビュー記念日を迎えるDISH//は、残念ながら全公演中止となった『DISH// Spring Tour 2020 「CIRCLE」』の公演内容を無観客スタジオライブとして有料生配信する。