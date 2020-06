音楽ストリーミングサービス・Spotifyでは、6月の「プライド」月間にあわせて「Pride」コーナーを設置し、「プライド月間」のサウンドトラックとなる国内外のプレイリストや、LGBTQIA+のクリエイターによるポッドキャスト番組を展開する。

ミッツ・マングローブの「中森明菜 the B-EST by Mitz Mangrove」

「中森明菜 the B-EST by Mitz Mangrove」は、ミッツ・マングローブ選曲の中森明菜シングルB面集。ミッツは、「レコーディング後にA面B面が急遽逆転することも少なくなかったという明菜さん。背中合わせな存在だからこそストレートに聴こえてくるリアルな温度や情景」とその魅力を伝え、「そして改めて感じさせてくれるその歌声の魅力を存分に」とコメントを寄せた。

そのほか、LGBTQIA+の文化について積極的に執筆している映画・音楽ライターの木津毅氏が、注目のLGBTQIA+のアーティストにスポットを当てたプレイリスト「Let's March Again」、新宿二丁目のAiSOTOPE LOUNGEで開催されているMCバトルイベントの熱狂を再現した「オネエスタイルダンジョン」などで「プライド月間」を祝う。