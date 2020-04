歌手のシンディ・ローパーが15日、音楽ストリーミングサービス・Spotifyを通じ、リスナーにメッセージを送った。

新型コロナウイルス感染拡大により外出自粛が求められる中、Spotifyリスナーが懐かしさを求めていることが、Spotify上の聴取データにより明らかになった。4月1日から7日までの聴取データでは、昔を思い出す曲や懐かしの曲でプレイリストを作成するリスナーが54%増え、50年代、60年代、70年代、80年代の音楽の聴取も増加した。

シンディ・ローパーは、そんなリスナーの心の拠り所となった一人で、同期間内で2,300万回再生を記録。反響を受け、ニューヨークの自宅から「懐かしい感情」についてコメントを寄せた。

「アーティストは皆、自分たちの音楽が、癒しや、喜び、インスピレーションを与えることを望んでいます。私たちは、リスナーと繋がったり、自分ごとと感じてもらえるようなストーリーを伝えたり、泣いたり、笑ったり、踊ったり、そして喜びや癒しを感じてもらう為に音楽に取り組んでいます。私自身も、ある曲を聴くと、特定の瞬間に舞い戻ります。他の人たちと同じように私にも『人生のサウンドトラック』があります。ブロードウェイのキャストが収録した『The King & I (王様と私)』や『Funny Girl(ファニー・ガール)』を聴くと5歳頃に戻り、自分自身の声や音楽への愛を思い出すのです」

多くの人々と同じように外出自粛を心掛けているというシンディ・ローパー。「食べ過ぎているし、十分に運動もしていません」と正直に打ち明けつつ、「しかし、以前と同じとまではいきませんがボイストレーニングは欠かさず、パーソナルトレーニングも行なっています。友人と連絡を取り合い、州知事のアドバイスに従って、ウイルスの拡大を食い止めるために自分たちが取るべき行動をしています」と語っている。

■特に再生回数が増加した各年代別の楽曲

(4月1日から7日における再生回数と3月第1週の比較)

1950年代:ビリー・ホリデー「Solitude」 74%増

1960年代:ザ・ビーチ・ボーイズ「In My Room」44%増

1970年代:バーブラ・ストライサンド「The Way We Were」 47%増

1980年代:Yazz「The Only Way Is Up」56%増

1990年代:スヌープ・ドッグ、2パック「Me and My Homies」61%増

2000年代:パニック!アット・ザ・ディスコ「New Perspective」93%増



■最もユーザーのプレイリストに追加された各年代別の楽曲

1950年代:エルビス・プレスリー「Jailhouse Rock」

1960年代:エタ・ジェイムズ「At Last」

1970年代:Bill Withers「Ain’t No Sunshine」

1980年代:アーハ「Take on Me」

1990年代:Lou Bega「Mambo No. 5 (a Little Bit of...)」

2000年代:ブラック・アイド・ピーズ「I Gotta Feeling」

2010年代:Don Omar、Lucenzo「Danza Kuduro」



■世界のリスナーに期間中最も再生された年代別楽曲

1950年代:

・ポール・アンカ「Put Your Head on My Shoulder」

・チャック・ベリー「Johnny B. Goode」

・ジャニー・キャッシュ「I Walk the Line」

・エラ・フィッツジェラルド、ルイ・アームストロング「Dream A Little Dream Of Me」



1960年代:

・ザ・ビートルズ「Here Comes the Sun」

・ニーナ・シモン「Feeling Good」

・サム・クック「(What A) Wonderful World」

・マーヴィン・ゲイ、Tammi Terrell「Ain’t No Mountain High Enough」

・Creedence Clearwater Revival「Fortunate Son」

・ヴァン・モリソン「Brown Eyed Girl」

・Dusty Springfield「Son Of A Preacher Man」



1970年代:

・クイーン「Don’t Stop Me Now」

・イーグルス「Hotel California - 2013 Remaster」

・レーナード・スキナード「Sweet Home Alabama」

・フリートウッド・マック「Dreams - 2004 Remaster」



1980年代:

・AC/DC「Back in Black」

・デヴィッド・ボウイ、クイーン「Under Pressure - Remastered」

・ボン・ジョヴィ「Livin’ On A Prayer」

・ユーリズミックス「Sweet Dreams (Are Made of This) - Remastered」

・ホイットニー・ヒューストン「Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)」

・シンディ・ローパー「Girls Just Want to Have Fun」



1990年代:

・オアシス「Wonderwall - Remastered」

・バックストリート・ボーイズ「I Want It That Way」

・ニルヴァーナ「Smells Like Teen Spirit」

・スパイス・ガールズ「Wannabe」

・ブリトニー・スピアーズ「...Baby One More Time」

・TLC「No Scrubs」



2000年代:

・エミネム「Lose Yourself」

・トレイン「Hey, Soul Sister」

・ザ・キラーズ「Mr. Brightside」

・シャキーラ、ワイクリフ・ジョン「Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)」

・ビヨンセ「Halo」



■国内のリスナーに期間中最も再生された年代別楽曲

1960年代:ザ・ビートルズ「Here Comes The Sun」

1970年代:荒井由実「やさしさに包まれたなら」

1980年代:DREAMS COME TRUE「未来予想図II」

1990年代:aiko「カブトムシ」

2000年代:Mr.Children「HANABI」