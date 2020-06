bills(ビルズ)は、初の試みとなるテイクアウトを国内5店舗(七里ヶ浜・二子玉川・福岡・銀座・大阪)にてスタート。「世界一の朝食」と称されるあの味が、おうちで楽しめるようになりました! 今回はbillsの、おいしさはもちろん、華やかな見た目に気分もあがる、注目のテイクアウトメニューを紹介します。

billsテイクアウトメニューを実食

テイクアウトの方法と気になるラインナップは?

billsのテイクアウトは、対象店舗のWEBサイトにて予約可能。予約ページから受け取り時間と商品を選択、お会計を済ませておけば、お店ですんなり商品を受けとれます。

すんなり受け取れました

現在、用意されているテイクアウトのメニューは次のとおりです。

■フードメニュー

「チョップドサラダ」(1,600円)

「シュリンプバーガー」(2,200円)

「和牛チーズバーガー」(2,400円)

「シンガポールフライドチキンバーガー」(2,100円)

「モッツァレラとセージバターのホットサンドイッチ」(1,600円)

「エビとンドゥイヤのフライドライス フライドドエッグ添え」(2,000円)

■ドリンクメニュー(各800円)

「フレッシュオレンジジュース」

「コールドブリューアイスコーヒー」

「サンライズドリンク」

■ハウスワイン3種(各4,000円)

「bills house シュナンブラン by デリンクエンテ」

「bills house グルナッシュ・ロゼ by デリンクエンテ」

「bills house シラー by デリンクエンテ」

■クラフトビール3種(各800円)

「カミカツ ペールエール」

「ウィークエンド ジャーニー ホワイトエール」

「箕面ビール ヴァイツェン」

今回は、この中から著者が気になったものをいくつかテイクアウト。さっそく、おうちでいただいてみました。

おうちで楽しむbillsのお味は……?

ナチュラル素材のトレーやフォークがかわいい

■「シュリンプバーガー」(2,200円)

Billsで長年愛される「シュリンプバーガー」は、プリプリとした食感が特長の海老をパテとして贅沢に使用。それをふわふわのバンズで挟んでいます。

一見やさしい味がするのかと思いきや、中にはハラペーニョマヨネーズが入っておりピリッとスパイシー。添えられているコチュジャンソースをつければ辛さがUPし、よりホットな味わいとなります。

中にはプリプリの海老がお目見え

サイドにはレタスとラディッシュのサラダもついて、見た目も鮮やか。女性からの支持が高い人気バーガーを家でも楽しめるのは嬉しいですね。

■「和牛チーズバーガー」(2,400円)

これでもかというくらい分厚い牛肉をふわふわのバンズで挟んだ「和牛チーズバーガー」は食べ応え◎! とろ~りとろけるグリーエルチーズがお肉の濃厚な味わいを引き立てます。

一口で食べられないど大きい牛肉は圧巻

また、アクセントにはシャキシャキ食感が楽しめるキュウリのピクルスを使用。最後まで飽きがくることなく食べられる一品です。

ポテトもたっぷり入ったボリュームNo,1のこのセット、男性や食べ盛りのお子さんにも喜ばれそうですね。

■「チョップドサラダ」(1,600円)

みんなでおいしいものは食べたいけれど、健康も気になるし、最近コロナ太りしたかも……なんて人には、「チョップドサラダ」がおすすめ。色とりどりの野菜が箱いっぱいに入っており、爽やかな見た目が特長です。

鮮やかな色合いに気分もあがる

ドレッシングにはクリーミーなピーナッツドレッシングを使用。歯ごたえがあり香ばしい味わいのイエロービーツや赤キャベツのシャキシャキ感、仕上げのナッツのサクサク感など、さまざまな具材が満腹中枢を刺激します。

個人的にはイエロービーツが好み

食べるたびに違う野菜が登場

これひとつで食卓も華やぐので、みんなでシェアする用に買うのもいいですね。

■「エビとンドゥイヤのフライドライス フライドドエッグ添え」(2,000円)

エビとンドゥイヤのフライドライス フライドドエッグ添え(2,000円)

パンより米派という方は、「エビとンドゥイヤのフライドライス フライドドエッグ添え」はいかがでしょうか。

こちらはスパイシーなペーストサラミ「ンドゥイヤ」とXO醤を使ったピリ辛のフライドライスで、大ぶりのプリプリ海老とこんもり盛られたパクチーが目を引く一品です。

卵の黄身を割る瞬間って何回やっても幸せですよね

フライドエッグも半熟に仕上げられており、とろりと卵の黄身を割ってご飯と混ぜればまろやかな味わいに。スプーンが止まらない一品です。

こだわりのドリンク類も要チェック!

大満足なメニューの数々に、テレワーク中の筆者のモチベーションは爆上がり! 外食できず自炊に飽きてきたモヤモヤ感を吹っ飛ばしてくれました。それもこれも味はもちろん、華やかな見た目に工夫がされた料理のおかげですね!トレーやスプーンなども木製にするなど自然に配慮されており、なんだかそういう気づかいにもほっこりしました。

また、これから暑くなってくるので冷たいドリンクも一緒に注文してみてはいかがでしょうか? 個人的には、ヨーグルトの酸味が爽やかな「サンライズドリンク」がおすすめ! ベリーやバナナも入って体にも良さそうな味わいです。休みの日にはビールやワインを飲んでゆっくりブランチもいいですね。

もう少し続きそうなおうち時間にぜひbillsを食べて気分を上げてみてください。

※価格は全て税別