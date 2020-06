ブシロードの新プロジェクト『D4DJ』が総勢24名のキャラクターが登場する “音声のみ”の無料配信ライブ「Sound Only Live」を6月20・21日に開催する。

「Sound Only Live」

「Sound Only Live」は、キャラクターが織りなす“音のみ”のオンライン配信ライブ。総勢24名のキャラクターによるパフォーマンスの様子を、新規収録のMCやボイスドラマとともに届ける新しい体験型ライブとのこと。ライブではオリジナル楽曲に加え、カバー楽曲も披露。また、ライブ前には『D4DJ』のキャストによる生放送も配信予定となっている。

また、両日ともにYouTube Liveでの配信を予定。なお、「Sound Only Live」は「キャラクターによるライブ」であり、声優によるパフォーマンスはないとのこと。

●イベント概要



【Day1】6月20日

・13:00~

D4DJサウンドオンリーライブDay1直前!Happy Around!ミーティング

出演者:Happy Around!(西尾夕香、各務華梨、三村遙佳、志崎樺音)、平嶋夏海、葉月ひまり

・14:00~

Sound Only Live Day1本編



【Day2】6月20日

・13:00~

D4DJサウンドオンリーライブDay2直前!Lyrical Lilyミーティング

出演者:Lyrical Lily(反田葉月、進藤あまね、深川瑠華、渡瀬結月)、西尾夕香、根岸 愛

・14:00~

Sound Only Live Day2本編

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. illust: やちぇ