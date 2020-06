オンライン動画配信サービス・Huluでは、会員向けに作品ごとの都度課金サービス「Huluストア」を10日からスタートする。

「Huluストア」では、。劇場公開から間もない最新映画、海外ドラマの最新シーズンや音楽ライブなど、従来の見放題サービスでは提供できない作品をラインナップ。好きな作品がレンタル・購入できる(※購入は、夏以降の導入を予定)。

まずは『AI崩壊』『Diner ダイナー』『グリーンブック』などのほか、7月3日からは『パラサイト 半地下の家族』も配信。

レンタル価格は、『AI崩壊』『Diner ダイナー』『グリーンブック』は550円(税込)だが、作品によって異なる。

