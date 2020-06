ルフィたち麦わらの一味がスクリーンで大暴れする劇場場「ワンピース」より、最新作『ONE PIECE STAMPEDE』の独占初放送を含め全14作品がWOWOWにて2020年6月19日(金)・20日(土)に一挙オンエアされることが決定した。

海賊王を目指す主人公・ルフィがさまざまな仲間たちと出会い、強敵たちとの戦いや大海原での冒険の中で成長していく物語「ワンピース」。放送は、世界中の海賊が集まる“海賊万博”に招待されたルフィたち麦わらの一味が、伝説の海賊王の残した宝をめぐって他の海賊と激しい争奪戦を繰り広げる様子を、原作者・尾田自身の監修で描いた、アニメ化20周年記念作品である劇場版の最新第14作『ONE PIECE STAMPEDE』の独占初放送を中心に、原作にもTV版にもないオリジナルストーリーが展開する劇場版第1作『ONE PIECE(ワンピース)』から、ルフィたちが世界最大のエンターテインメントシティ“グラン・テゾーロ”に隠された陰謀と街の独裁者に立ち向かう第13作『ONE PIECE FILM GOLD』までを合わせた全14作品となる。

【放送ラインナップ】

■「ONE PIECE FILM STRONG WORLD」

――6月7日(日)午後2:45〔無料放送〕【WOWOWプライム】

■「ONE PIECE」

――6月19日(金)夜11:00

■「ONE PIECE ねじまき島の冒険」

――6月19日(金)深夜0:00

■「ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国」

――6月19日(金)深夜1:00

■「ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険」

――6月19日(金)深夜2:00

■「ONE PIECE 呪われた聖剣」

――6月19日(金)深夜3:45

■「ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島」

――6月20日(土)午前5:30

■「ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵」

――6月20日(土)午前7:15

■「ONE PIECE エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち」

――6月20日(土)午前9:30

■「ONE PIECE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜」

――6月20日(土)午前11:15

■「ONE PIECE -麦わらチェイス-」

――6月20日(土)午後3:15

■「ONE PIECE FILM Z」

――6月20日(土)午後4:00

■「ONE PIECE FILM GOLD」

――6月20日(土)午後5:55

■「ONE PIECE STAMPEDE」

――6月20日(土)夜8:00

☆WOWOWメンバーズオンデマンドでの同時配信も(「ONE PIECE STAMPEDE」を除く)

さらに、放送にあわせて、「同時鑑賞会【みんなでワンピース】」の実施も決定。WOWOWに加入している人も、加入していない人も、みんなで参加して、楽しい時間を過ごそう。各詳細は特設サイトにて。

