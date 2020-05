人気ゲーム「モンスターハンター」シリーズより、ナルガクルガがバンダイスピリッツが展開するアクションフィギュア「S.H.MonsterArts」に登場。「S.H.MonsterArts ナルガクルガ」(8,250円/税込)として、2020年9月に発売される。

「モンスターハンター」シリーズディレクター藤岡要氏の完全監修で、ゲーム中のイメージを元に精巧に立体化した「S.H.MonsterArts ナルガクルガ」。パーツ分割により、圧倒的可動域を実現し、ナルガクルガの様々なポーズを再現できる。細部も細かく可動。

交換用頭部と交換用尻尾パーツが付属し、差し替えることで激昂状態を再現可能。また、切断時を再現するための尻尾パーツが付属し、[初回特典]無彩色ミニハンター(レウスシリーズ)フィギュアと組み合わせてレイアウトを楽しむこともできる。フィールドをイメージした専用台座が付属。

セット内容は本体に加え、交換用顔パーツ、交換用尻尾パーツ(切断)、交換用尻尾パーツ(怒り)、翼展開用パーツ左右各1種、台座、支柱、クリップ、[初回特典]無彩色ミニハンター(レウスシリーズ)フィギュア。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.