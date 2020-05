WOWOWは、昨年デビュー25周年を迎えたロックバンド・GLAYのオリジナルライブを6月21日に放送する。

GLAY

今回のライブでは、この日のためだけにアレンジされたGLAY楽曲で構成するセットリストが用意されると共に、メンバー4人に加えてDJ MASSが参加。新型コロナウイルスの影響でステージは無観客で行われるが、5月に開催されるはずだったドーム公演を心待ちにし、行けずに終わってしまったファンへのメッセージが込められたドキュメンタリー映像も含まれるスペシャルプログラムとなっている。

『GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25th INTO THE WILD Presented by WOWOW』は6月21日(日曜 20:00~)WOWOWプライムにて放送。