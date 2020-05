EXILE、EXILE THE SECONDのAKIRAが5日、インスタグラムに幼少期の写真を投稿。ファンから1,000件以上のコメントが寄せられるなど、話題になっている。





AKIRAがインスタグラムで公開した写真

AKIRAは、「こどもの日 愛のために for love for a child May 5th is Children's Day!!」のメッセージと共に、4歳当時の写真を投稿。ブランコに揺られながらの無邪気な笑顔や、兜飾りの前でポーズを決める少年時代を捉え、「謎の手拭い巻き」「新聞紙のカブト」「多分自作」「武将の所作完璧」などのハッシュタグを添えた。

コメント欄には「レアなショットありがとう!」「いい笑顔に幸せな気持ちになりました♪」「面影ありまくり!!!」「めちゃ可愛いやん!」「無邪気な少年感たまらん」「子供の頃からイケメン」「小さい頃からやはり男前」と多くの反響が寄せられたほか、「よく見たら足が傷だらけのやんちゃBOY」「めっちゃいたずらっ子な雰囲気あるね」などの感想も寄せられている。