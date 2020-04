俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女・Cocomiが1日に19歳の誕生日を迎え、家族がそれぞれ自身のSNSで祝福した。

木村は、中国版SNS・Weibo(微博)で「happy birthday!!」と祝福。Cocomiが幼少期に、妹・Koki,を妊娠中の母のお腹にキスしていると思われる写真を公開した。

Koki,は自身のインスタグラムで「Happy birthday to the best sister, my best friend and to the most beautiful person in the world Love you limitlessly with all my heart!」(最高のお姉ちゃん、最高の友達、そして世界一美しい人、誕生日おめでとう。あなたを愛しています!)とメッセージ。今と昔の姉妹2ショットや、母を加えた3ショットを投稿した。

母・静香もインスタグラムで「5月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます。今日は、愛する長女が生まれてきてくれた日です」とCocomiを含む5月生まれの人たちを祝福。「フランスで始まった行事ですが、愛する方や、いつもお世話になっている方へ、5/1にすずらんを贈る日となったそうです。すずらんの花束を貰った方には、幸運が訪れると伝えられています。なので、私が皆様に鈴蘭の花の写真をお届けしますね 皆様に幸せが訪れますように」とスズランの写真をアップした。