俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の次女でモデルのKoki,が22日、自身のインスタグラムを更新。父・木村からギターを教えてもらったことを明かした。

Koki,は、ギターを弾いているような写真と、ギターを抱えている写真を公開。「Trying something new ! Learning from dad but it's difficult」(新しいことに挑戦。お父さんから教えてもらっているけど、難しい)」と報告し、「(カメラマーク) by sis」と、姉のCocomiが写真を撮ってくれたと説明した。

父の木村拓哉は、2日に放送されたテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋 45年目突入スペシャル』で、「娘ってかわいい?」と聞かれ、「かわいいはかわいいですし、感覚的には年の離れた友達という感覚」と話していた。